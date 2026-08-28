Hinova Pharmaceuticals A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hinova Pharmaceuticals A hat am 27.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,27 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,300 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 119,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,2 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 29,0 Millionen CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at