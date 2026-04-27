Hinova Pharmaceuticals A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hinova Pharmaceuticals A hat am 25.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,30 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,320 CNY je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at