Kraft Heinz Company Aktie
WKN DE: A14TU4 / ISIN: US5007541064
|Fusionsgespräche
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18.03.2026 20:33:53
Hinter verschlossenen Türen: Fusionspläne bei Kraft Heinz und Unilever - Aktien tiefer
• Kombination von Lebensmittelsparten geplant
• Verhandlungen vor Strategiewechsel beendet
Hinter den Kulissen der Lebensmittelbranche hat es offenbar hochkarätige Annäherungsversuche gegeben. Wie die Financial Times am Mittwoch unter Berufung auf informierte Kreise berichtete, befanden sich die Konzerne Kraft Heinz und Unilever in konkreten Gesprächen über eine weitreichende Zusammenführung ihrer Lebensmittelsparten. Diese Verhandlungen markieren einen weiteren Versuch, durch Konsolidierung auf dem hart umkämpften globalen Markt für Konsumgüter zu wachsen.
Strategische Pläne für Gewürze und Lebensmittel
Das Vorhaben zielte laut dem Bericht darauf ab, das umfangreiche Lebensmittelgeschäft von Unilever mit der spezialisierten Gewürzsparte von Kraft Heinz zu kombinieren. Eine solche Fusion hätte ein neues Schwergewicht im Supermarktregal geschaffen und Synergien in Produktion und Vertrieb versprochen. Die Gespräche zwischen den beiden Giganten fanden jedoch bereits vor einem entscheidenden Strategiewechsel bei Kraft Heinz statt. Die Verhandlungen wurden demnach abgeschlossen, noch bevor der US-Konzern im Februar offiziell verkündete, die geplante Aufspaltung seiner eigenen Geschäftsbereiche vorerst zu stoppen.
Schweigen in den Konzernzentralen
Bisher halten sich die beteiligten Unternehmen mit öffentlichen Aussagen zu den Details der Sondierungen zurück. Unilever lehnte eine offizielle Stellungnahme gegenüber der Financial Times ab. Auch seitens Kraft Heinz gab es auf erste Presseanfragen zunächst keine Reaktion. Marktbeobachter werten die Informationen dennoch als deutliches Signal dafür, dass die großen Akteure der Branche trotz derzeitiger Unsicherheiten weiterhin intensiv nach strategischen Partnerschaften suchen, um ihre Marktposition langfristig zu sichern.
Aktien geben nach
Die Aktien von Kraft Heinz verlieren an der NASDAQ 3,47 Prozent auf 22,10 US-Dollar, Unilever hatten an der Euronext vor Bekanntwerden des FT-Berichts 3,40 Prozent tiefer bei 54,86 Euro geschlossen.
Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at
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