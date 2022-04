HINTERGRUND/Landtagswahlen, Eurovision Song Contest, Zensus: Das bringt der Mai

BERLIN (dpa-AFX) - Zwei Landtagswahlen, ein Eurovision Song Contest und der Zensus: Im Mai ist ganz schön was los. Gute Neuigkeiten gibt es außerdem für Maischberger-Fans und für Nutzer von Ebay und Amazon.

Mengenangaben in Supermärkten Wer im Supermarkt einkauft, kann künftig Preise besser vergleichen. Mit einer Änderung der Preisangabenverordnung werden Preise grundsätzlich auch in Kilogramm oder Liter angegeben. Bisher sind auf Schildern oft Preise je 100 Gramm zu lesen. Die Regel gilt ab dem 28. Mai.

Sänger-Wettstreit Einen neuen europäischen Champion des opulenten, gefühlsbetonten Gesangs bekommt der Kontinent am 14. Mai, wenn in Turin der Eurovision Song Contest (ESC) steigt. Die ukrainische Band Kalush Orchestra will trotz des Krieges anreisen. Kalush Orchestra sind mit ihrem Lied "Stefania" laut Buchmachern die großen Favoriten auf den Sieg. Russland ist wegen des Krieges von der Europäischen Rundfunkunion (EBU) für die diesjährige Ausgabe ausgeschlossen worden.

Landtagswahlen Für die Einwohnerinnen und Einwohner von Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen wird es im Mai spannend: Sie wählen einen neuen Landtag. In Schleswig-Holstein geht es am 8. Mai an die Urne, in Nordrhein-Westfalen am 15. Mai.

Zensus Nach elf Jahren gibt es wieder eine Volkszählung in Deutschland. Millionen Bundesbürger werden ab Mitte Mai zu ihrer Person und nach ihren Lebensumständen befragt. Stichtag ist der 15. Mai.

Mehr Transparenz bei Online-Marktplätzen Nutzer von digitalen Märkten wie Amazon oder Ebay sollen von mehr Transparenz profitieren, wenn vom 28. Mai an eine entsprechende EU-Richtlinie in Deutschland greift. Verbraucher erfahren etwa, nach welchen Kriterien Produkte in einem Ranking aufgeführt werden. Vergleichsportale müssen zudem informieren, welche Anbieter sie beim Preisvergleich berücksichtigen.

Kein Unglückstag Wenig ändern dürfte sich für die allermeisten Menschen am Freitag, dem 13. Mai, dem ersten Freitag dieser Art in diesem Jahr. Zumindest wird der 13. - voraussichtlich - nicht mehr Pech oder Unglück bringen als jeder andere Tag des Monats. Dass das vermeintlich unheilvolle Datum nicht mehr Gefahren birgt als andere Tage auch, haben Statistiker längst bewiesen.

Corona-Arbeitsschutzverordnung Für Unternehmen könnten weitere Corona-Vorschriften wegfallen. Die entsprechende Arbeitsschutzverordnung, die etwa Hygienekonzepte vorsieht, fällt ab 26. Mai weg, sollte sich die Ampelkoalition nicht noch zu einer Nachfolgeregelung entschließen.

TV-Talk Zuschauer des ARD-Talks von Sandra Maischberger können sich freuen: Ab dem 3. Mai wird sie nicht nur wie bislang wöchentlich mittwochs, sondern auch dienstags im ARD-Hauptprogramm nach den "Tagesthemen" zu sehen sein. Mit dem zusätzlichen Sendeplatz am Dienstag geht die ARD in Konkurrenz zum ZDF, wo mehrmals in der Woche die Talkrunde "Markus Lanz" am späteren Abend im Hauptprogramm zu sehen ist./rew/DP/mis