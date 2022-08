HINWEIS FÜR MEDIEN: Rackspace präsentiert transformative Cloud-Lösungen auf der VMware Explore

SAN ANTONIO, Texas, Aug. 29, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology, ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologiedienste, wird auf der VMware Explore , die vom 29. August bis 1. September im Moscone Center in San Francisco stattfindet, eine breite Palette von Cloud-Lösungen und -Diensten vorstellen.



Zusätzlich zu den Informationen über Rackspace Elastic Engineering , der Kernlösung von Rackspace für die Verwaltung von Cloud-Umgebungen, können sich Besucher am Stand Nr. 1602 die Data Freedom-Plattform von Rackspace vorführen lassen, die es Kunden ermöglicht, Speicherplatz von öffentlichen Cloud-Rechnern zu entkoppeln. Außerdem stellt das Unternehmen Rackspace Services für VMware Cloud vor, das eine größere Agilität für VMware-Workloads bietet.

Experten von Rackspace werden zudem zwei Präsentationen auf der VMware Explore halten:

Creating Powerful Ecosystems – The Benefits of Partnering for Cloud Providers.

Adrianna Bustamante – VP Strategic Alliance Manager, Rackspace Technology

Dienstag, 30. August | 14:00 – 14:25 Uhr

Mittwoch, 31. August | 9:30 – 9:55 Uhr

Moscone North, Lobby-Ebene, Partner Lounge

So Much Infrastructure. So Little Time. (So viel Infrastruktur. So wenig Zeit.)

Matt Scafe – Senior Solution Architect, Rackspace Technology & Sharon Varalli – Product Marketing Manager, Rackspace Technology

31. August | 12:30 – 13:00 Uhr

Expo Theater 2

Über Rackspace Technology



Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln, erstellen und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden auf allen wichtigen Technologieplattformen, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Kontakt:

Casey Shilling

publicrelations@rackspace.com