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25.05.2026 12:15:38
HINWEIS: Kein Handel an US-Börsen wegen Feiertags
NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen findet an diesem Montag wegen eines Feiertags kein Handel mit Aktien und Staatsanleihen statt./men
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