Hioki EE hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Hioki EE hat am 15.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 174,23 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hioki EE ein EPS von 83,20 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 12,74 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hioki EE 9,72 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at