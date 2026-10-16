Hioki EE präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hioki EE hat am 15.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 137,02 JPY, nach 93,38 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,68 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,74 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at