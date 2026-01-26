26.01.2026 06:31:29

Hioki EE stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hioki EE gab am 23.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 140,06 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 159,36 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,31 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,19 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 403,18 JPY, nach 454,83 JPY im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,21 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 40,53 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 39,27 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX sollen verhalten in den Montag starten -- Asiens Börsen im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden mit Verlusten erwartet. An den Börsen in Fernost geht es am Montag nach unten.
