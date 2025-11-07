HIP hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

HIP hat am 05.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 20,52 JPY, nach 22,39 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,09 Prozent auf 1,54 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,48 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at