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15.05.2026 06:31:29
HIP informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
HIP veröffentlichte am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 32,48 JPY gegenüber 19,11 JPY im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat HIP im vergangenen Quartal 1,54 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HIP 1,48 Milliarden JPY umsetzen können.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 112,03 JPY beziffert, während im Vorjahr 105,73 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 6,19 Milliarden JPY – ein Plus von 3,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem HIP 5,97 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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