HIP öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

HIP hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 23,00 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 20,52 JPY je Aktie in den Büchern standen.

HIP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,56 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,54 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at