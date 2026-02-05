HIP stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

HIP präsentierte am 04.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 32,94 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HIP noch ein Gewinn pro Aktie von 39,56 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,58 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,55 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at