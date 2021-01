HiPhi X Super SUV begeistert EV-Enthusiasten auf der Hainan New Energy Auto Show

SHANGHAI, 12. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Human Horizons, ein branchenführendes Forschungsunternehmen für neue Mobilität und autonomes Fahren, hat auf der International New Energy Vehicle & Connected Mobility Show 2021 in Hainan seinen HiPhi X Super SUV vorgestellt. Bei dieser erster Automesse des Jahres bot sich für Human Horizons die Gelegenheit, seine Innovationen zu präsentieren und bekannt zu geben, dass die ersten 3000 Fahrzeuge der Founder Edition in Kürze ausverkauft sein werden. Als voll ausgestattetes E-Fahrzeug, das über die neuesten technischen Funktionalitäten und gleichzeitig über alle Annehmlichkeiten eines Luxuswagens verfügt, hat der HiPhi X eine neue Fahrzeugklasse geschaffen – TECHLUXE®.

Auf der viertägigen Veranstaltung vom 8. bis 11. Januar waren einige der größten Automobilhersteller der Welt vertreten. Zwischen den Modellen von BMW, Volvo und Tesla gab der HiPhi X eine beeindruckende Show zum Besten, bei der er zu „I Love You China" und einer besonderen Weihnachtsnummer tanzte. Diese Art von Showeinlage wird durch eine programmierbare und benutzerdefinierte Software möglich gemacht, die über H-SOA mit der Pixel Matrix-Beleuchtung (PML) und den einzigartigen Flügeltüren verbunden ist. Dank der HiPhi-Mission, „softwaredefinierte Fahrzeuge" zu schaffen, ist es möglich, derartige Shows zu entwerfen und mit anderen Nutzern zu teilen.

Bei seiner Ansprache auf der Messe sagte Human Horizons' Gründer Ding Lei: "Wir sind sehr zufrieden. Die erste Serie unserer bahnbrechenden HiPhi X Super SUV Founder Edition ist fast ausverkauft, und da wir unseren loyalen Kunden ein rundum außergewöhnliches Erlebnis bieten wollen, stellen wir jedem von ihnen sechs lebenslange Dienste bereit. Mit fast 3000 verkauften Fahrzeugen und weiteren 32 000 Reservierungen für Probefahrten wird 2021 mit Sicherheit ein außergewöhnliches Jahr hier bei Human Horizons."

Die ersten 3000 Besitzer der HiPhi X Founder Edition, die als Vier- oder Sechssitzerversion erhältlich ist, profitieren von sechs Serviceleistungen auf Lebenszeit. Diese Serviceleistungen umfassen eine kostenlose Fahrzeuggarantie, kostenlose Wartung von elektrischen Komponenten, kostenlose generelle Wartung, kostenloses Aufladen, kostenlose 5G-Daten und eine kostenlose Pannenhilfe.

Mit der geplanten Markteinführung und Massenproduktion in der ersten Jahreshälfte 2021, konzentriert sich Human Horizons derzeit auf die Eröffnung von HiPhi Hubs im ganzen Land. Die ersten 10 Hubs sollen im Januar in Peking, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Hangzhou und Chengdu eröffnet werden. Weitere 50 sollen bis Ende Juni hinzukommen. Neben der Eröffnung von HiPhi Hubs investiert Human Horizons außerdem in die Installation und den Ausbau leistungsstarker Ladestationen in den wichtigsten Metropolen. Über ihre mobile HiPhi-App können Kunden einen der bereits existierenden 57 000 Terminals in 300 Städten des Netzwerks orten und ihr Fahrzeug aufladen.

Der HiPhi X bietet ein einzigartiges Fahrerlebnis in der neuen TECHLUXE®-Kategorie und kombiniert alle Komfortleistungen eines Luxusfahrzeugs, das mit modernsten technologischen Innovationen aufwartet. Geleitet von Human Horizons' Leitprinzipien „Design definiert durch Szenarien, Fahrzeug definiert durch Software und Wert definiert durch Co-Kreation", kann der HiPhi X den sehr unterschiedlichen Kategorien der E-Autos und Luxusfahrzeuge gleichermaßen zugeordnet werden und wird im Jahr 2021 sicher große Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Informationen zu HiPhi

HiPhi ist eine Premiummarke, die von Human Horizons geschaffen und von ihren Nutzern weiterentwickelt wurde. HiPhi X ist ein Elektrofahrzeug mit einer leichten Aluminium-Stahl-Hybridkonstruktion und nachhaltigen pflanzlichen Ledern und recycelbaren Materialien, die den nachhaltigen Charakter der EV-Produkte von Human Horizons unterstreichen.

Informationen zu Human Horizons

Human Horizons wurde gegründet für die Forschung und Entwicklung innovativer und führender intelligenter Mobilitätstechnologien sowie für die Industrialisierung zukunftsweisender intelligenter Fahrzeuge. Darüber hinaus baut Human Horizons intelligente Verkehrstechnologien auf und trägt zur Entwicklung intelligenter Städte bei, die die menschliche Mobilität weiter neu definieren werden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1418658/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1418661/2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1213394/HiPhi_Logo.jpg