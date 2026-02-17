Hipolin: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Hipolin hat am 14.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,03 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -1,820 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 25,33 Prozent auf 37,6 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 50,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at