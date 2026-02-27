Hippo: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Hippo hat am 25.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,23 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,80 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 120,4 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 18,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 101,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 2,22 USD gegenüber -1,640 USD im Vorjahr.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 25,93 Prozent auf 468,60 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 372,10 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 2,10 USD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 469,40 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at