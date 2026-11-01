Hippo Holdings Aktie

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WKN DE: A3CWMD / ISIN: US4335391037

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01.11.2026 12:30:36

Hippo Holdings: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third quarter of 2026 earnings call, held on Oct. 29, 2026, Hippo Holdings (NYSE:HIPO) raised its full-year 2026 revenue outlook to $585 million to $590 million. It's expanding into commercial insurance lines to diversify away from home property risks. Three takeaways from management highlight how this operational pivot shapes long-term value.

Management expanded casualty gross written premium, which represents the total value of policies sold before reinsurance, to $188 million in the quarter. Rather than competing for new business in a softening market, the business built scale by acquiring established programs with existing renewal bases.

The company lowered its net expense ratio to around 42% by gaining operating leverage across its platform. Implementing artificial intelligence tools and automated workflows allowed engineering teams to enter 14 new states with far fewer resources.

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