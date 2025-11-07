Hippo veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Hippo präsentierte am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 3,77 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,340 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Hippo 120,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 95,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at