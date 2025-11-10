HIRAGA hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

HIRAGA hat am 07.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9,06 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HIRAGA ein EPS von 28,95 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat HIRAGA im vergangenen Quartal 2,37 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HIRAGA 2,43 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at