HIRAGA stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

HIRAGA hat am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,69 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HIRAGA 5,35 JPY je Aktie generiert.

Umsatzseitig standen 2,10 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 3,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HIRAGA 2,17 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 65,58 JPY. Im letzten Jahr hatte HIRAGA einen Gewinn von 108,37 JPY je Aktie eingefahren.

Der Jahresumsatz wurde auf 9,97 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 9,79 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at