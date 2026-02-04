HIRAKAWA HEWTECH öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

HIRAKAWA HEWTECH hat am 03.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 76,26 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 39,55 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

HIRAKAWA HEWTECH hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,45 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 40,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,45 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at