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05.11.2026 06:31:28
HIRAKAWA HEWTECH öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
HIRAKAWA HEWTECH veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 68,38 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HIRAKAWA HEWTECH 55,46 JPY je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig wurden 13,10 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HIRAKAWA HEWTECH 9,94 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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