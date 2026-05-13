HIRAKAWA HEWTECH: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

HIRAKAWA HEWTECH hat am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 83,31 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 28,21 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 9,88 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,33 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 105,87 JPY. Im letzten Jahr hatte HIRAKAWA HEWTECH einen Gewinn von 124,59 JPY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahr hat HIRAKAWA HEWTECH im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 24,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 38,42 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 30,80 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at