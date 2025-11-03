HIRAKAWA HEWTECH: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

HIRAKAWA HEWTECH hat am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 58,23 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 19,30 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HIRAKAWA HEWTECH in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,94 Milliarden JPY im Vergleich zu 7,89 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at