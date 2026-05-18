18.05.2026 06:31:29

HIRAKI gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

HIRAKI hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 46,74 JPY. Im Vorjahresquartal waren -176,490 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat HIRAKI im vergangenen Quartal 2,79 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HIRAKI 3,03 Milliarden JPY umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 87,660 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -158,590 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 8,21 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 11,90 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 12,96 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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