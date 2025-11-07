HIRAKI hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

HIRAKI hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 23,11 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -18,660 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HIRAKI in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,19 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,76 Milliarden JPY im Vergleich zu 3,00 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at