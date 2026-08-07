HIRAKI stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

HIRAKI hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 10,94 JPY. Im Vorjahresviertel waren 10,54 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,13 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 7,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,37 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at