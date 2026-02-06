HIRAKI verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

HIRAKI hat am 05.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -28,35 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei HIRAKI ein EPS von 10,12 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat HIRAKI 2,99 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,38 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at