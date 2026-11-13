Hiramatsu legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hiramatsu lud am 12.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei -1,35 JPY. Ein Jahr zuvor waren -1,240 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 2,33 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,04 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at