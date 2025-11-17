Hiramatsu mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hiramatsu hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,24 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hiramatsu ein Ergebnis je Aktie von 24,74 JPY vermeldet.

Umsatzseitig standen 2,04 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 8,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hiramatsu 2,22 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at