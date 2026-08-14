Hiramatsu präsentierte Quartalsergebnisse

Hiramatsu hat am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,44 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,840 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 2,54 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 4,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,43 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at