17.11.2025 06:31:29
Hirano Tecseed informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Hirano Tecseed gab am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 17,19 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 35,62 JPY erwirtschaftet worden.
Hirano Tecseed hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,44 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 39,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,29 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
* pro Trade? Hier informieren!
