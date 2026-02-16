|
Hirano Tecseed: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Hirano Tecseed hat am 13.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen EPS wurden 30,66 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hirano Tecseed 42,13 JPY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 48,46 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,52 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,58 Milliarden JPY umgesetzt.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
