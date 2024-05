Hirano Tecseed stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hirano Tecseed lud am 10.05.2024 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 34,05 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hirano Tecseed 37,70 JPY je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,34 Prozent auf 12,24 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,19 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 161,70 JPY. Im letzten Jahr hatte Hirano Tecseed einen Gewinn von 148,87 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 46,95 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 42,42 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 147,90 JPY und einen Umsatz von 44,25 Milliarden JPY in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at