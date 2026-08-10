HIRATA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

HIRATA präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 86,10 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 38,15 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HIRATA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 25,88 Milliarden JPY im Vergleich zu 22,13 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at