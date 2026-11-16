HIRATA veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

HIRATA hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 75,17 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 74,20 JPY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,49 Prozent auf 23,87 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23,52 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at