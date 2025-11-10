HIRATA: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

HIRATA äußerte sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 74,20 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HIRATA 34,70 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 23,52 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 17,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20,00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at