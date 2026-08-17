HIRAYAMA informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

HIRAYAMA hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 19,66 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 11,89 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat HIRAYAMA im vergangenen Quartal 9,78 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HIRAYAMA 9,34 Milliarden JPY umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 82,12 JPY. Im Vorjahr hatte HIRAYAMA 56,18 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat HIRAYAMA 37,82 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,40 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 36,22 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at