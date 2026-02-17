|
17.02.2026 06:31:28
HIRAYAMA vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
HIRAYAMA hat am 16.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 47,56 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HIRAYAMA 35,86 JPY je Aktie verdient.
Das vergangene Quartal hat HIRAYAMA mit einem Umsatz von insgesamt 9,52 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,21 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,43 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
