HIRAYAMA präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 51,35 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 20,22 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 9,94 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,28 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at