HIRAYAMA veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

HIRAYAMA hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 36,91 JPY, nach 24,11 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,24 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 8,83 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at