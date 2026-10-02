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02.10.2026 19:09:45
Hiring Slows as U.S. Jobs Report Shows Labor Market Shifting Into Lower Gear
The economy added fewer jobs in September and unemployment ticked up, while inflation has maintained pressure on markets and raised costs.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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