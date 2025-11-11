Hirogin gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hirogin präsentierte in der am 10.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Hirogin hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 28,93 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 25,57 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,09 Prozent auf 56,37 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 46,94 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at