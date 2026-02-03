Hirogin legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hirogin stellte am 02.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 41,95 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hirogin noch ein Gewinn pro Aktie von 35,22 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 57,57 Milliarden JPY – ein Plus von 15,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hirogin 49,86 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at