|
03.02.2026 06:31:28
Hirogin legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Hirogin stellte am 02.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Es stand ein EPS von 41,95 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hirogin noch ein Gewinn pro Aktie von 35,22 JPY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 57,57 Milliarden JPY – ein Plus von 15,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hirogin 49,86 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen sehr stark
Am Dienstag werden an den Börsen in Fernost kräftige Gewinne gemacht.