Hirogin öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hirogin hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 36,12 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hirogin ein EPS von 22,76 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 65,86 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hirogin einen Umsatz von 50,68 Milliarden JPY eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 145,84 JPY. Im letzten Jahr hatte Hirogin einen Gewinn von 118,55 JPY je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 22,27 Prozent auf 230,64 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 188,63 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at