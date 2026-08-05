Hirogin: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Hirogin veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 47,40 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 38,84 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 69,79 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hirogin 50,83 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at