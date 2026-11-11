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11.11.2026 06:31:29
Hirogin stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Hirogin hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 49,75 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hirogin 28,93 JPY je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 72,75 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56,37 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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