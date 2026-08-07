HIROSE ELECTRIC: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

HIROSE ELECTRIC lud am 04.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 USD gegenüber 0,150 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat HIROSE ELECTRIC im vergangenen Quartal 389,6 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HIROSE ELECTRIC 338,8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at