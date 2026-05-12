HIROSE ELECTRIC hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

HIROSE ELECTRIC äußerte sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 253,56 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 161,08 JPY je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 54,72 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HIROSE ELECTRIC einen Umsatz von 45,00 Milliarden JPY eingefahren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 991,91 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei HIROSE ELECTRIC ein Gewinn pro Aktie von 976,33 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 189,42 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 211,26 Milliarden JPY ausgewiesen.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 950,12 JPY und einen Umsatz von 206,80 Milliarden JPY in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at