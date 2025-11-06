|
06.11.2025 06:31:29
HIROSE ELECTRIC legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
HIROSE ELECTRIC äußerte sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS belief sich auf 0,17 USD gegenüber 0,180 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz wurden 359,8 Millionen USD gegenüber 332,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
